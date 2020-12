Prc su ex Mondomarine Savona: "Sarà la fine di un lungo e buio tunnel?"

Dichiarano congiuntamente Fabrizio Ferraro, segretario provinciale di Rifondazione comunista, e Marco Ravera, consigliere comunale di "Rete a sinistra - Savona che vorrei": "L'intricata situazione riguardante i cantieri navali ex Mondomarine comincia a vedere, almeno lo auspichiamo, la fine del lungo tunnel iniziato con la scellerata gestione finanziaria della precedente proprietà.

Non sta a noi commentare quella che sarà la scelta del vincitore del bando, ma esprimiamo comunque una prima e prudente soddisfazione per i passi necessari svolti dall'Autorità Portuale nel recuperare il grave ritardo accumulato.

Rimane in ogni caso l'apprensione per il futuro dei 13 lavoratori che non si vedranno rinnovato il contratto dal primo gennaio e che usufruiranno della cassa integrazione in attesa di capire chi, tra le due società contendenti, avrà la gestione dell'area.