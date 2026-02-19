Centro migranti, "Insieme per Carcare" chiede incontro alla cooperativa: "Casa acquistata due mesi fa, avevano tempo per informare il sindaco"

È polemica politica sull’attivazione del centro di accoglienza straordinaria nella frazione di Vispa. Il gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” ha chiesto un incontro alla cooperativa Alpi del Mare per are chiarezza sui tempi e sulle modalità con cui è stata avviata la struttura.

Al centro della contestazione, il vertice che si è tenuto oggi, giovedì 19 febbraio, tra l'amministrazione comunale e i vertici della cooperativa. Un incontro al quale, sottolinea la minoranza, non è stata invitata a partecipare. “Abbiamo letto che il sindaco Mirri e l’assessore Ziglioli hanno incontrato nella mattinata di giovedì 19 febbraio il presidente e il vicepresidente della cooperativa. Ci saremmo aspettati come minoranza un invito a partecipare alla riunione per ascoltare le parole dei rappresentanti della cooperativa”, affermano da “Insieme per Carcare”. “Prendiamo atto che la trasparenza sempre predicata dal sindaco viene applicata solo quando conviene”.

Nel mirino dell’opposizione anche le dichiarazioni rese dal primo cittadino al nostro quotidiano, secondo cui i responsabili della cooperativa avrebbero ricevuto la comunicazione della Prefettura nello stesso momento in cui era stata annunciata al Comune, esprimendo rammarico per non aver potuto avvertire prima l’amministrazione (LEGGI ARTICOLO).

Una versione che non convince la minoranza. “L’abitazione è stata acquistata circa due mesi fa con l’intento di adibirla a centro di accoglienza — sostengono — quindi i responsabili, volendo, hanno avuto tutto il tempo per informarne il sindaco”.

Altro punto controverso riguarda la tempistica dell’arrivo dei migranti. “Se la comunicazione della Prefettura è arrivata nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio, per quale motivo i migranti si trovavano nell’abitazione già da alcuni giorni?”, chiedono dal gruppo consiliare. Da qui la richiesta formale di un incontro con la cooperativa Alpi del Mare, con l’obiettivo dichiarato di ottenere spiegazioni puntuali e chiarire eventuali incongruenze.

