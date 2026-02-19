Finale, un incontro pubblico sulla campagna referendaria per il "Si" alla Riforma

Domani, venerdì 20 febbraio 2026, la Sala Gallesio di via Pertica, a Finale Ligure, ospiterà il dibattito organizzato dall'Associazione "Nuove Prospettive" che inaugura così la sua campagna referendaria per il "Sì", promuovendo un incontro pubblico volto ad approfondire le ragioni del voto.

Il tavolo dei relatori vedrà unite esperienza amministrativa, dell'avvocatura e delle forze dell'ordine. Ad aprire i lavori sarà l'avvocato Umberto Luzi, assessore al Comune di Finale Ligure, a cui seguiranno i contributi del dottor Gianfranco Crocco, già vicequestore della Polizia di Stato, e del dottor Vincenzo Scolastico, figura storica in quanto già procuratore capo della Repubblica di Savona. La visione associativa e legale sarà completata dall'intervento dell'avvocato Renato Scosceria, presidente di "Nuove Prospettive".

A moderare il confronto sarà Cristian De Vecchi, incaricato di guidare il pubblico attraverso le analisi dei relatori.