Centro migranti a Vispa, vertice tra Comune e cooperativa: "Sopralluogo nella struttura, il 26 febbraio incontro con i residenti"

Dopo l’attivazione del centro di accoglienza straordinaria nella frazione di Vispa, questa mattina il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha incontrato il presidente e il vicepresidente della cooperativa Alpe del Mare, proprietaria della struttura destinata all’accoglienza dei migranti.

"Ci hanno riferito di aver ricevuto la comunicazione dalla Prefettura nello stesso momento in cui è stata annunciata anche a noi – spiega Mirri – e si sono detti rammaricati per non aver potuto avvertirci prima".

"Al termine del confronto si è svolto un sopralluogo alla presenza del sindaco, dell’assessore ai Servizi sociali Simone Ziglioli, di un agente della polizia locale e di un tecnico comunale. "La capienza effettiva è di 20 posti, non 25 come ventilato nei giorni scorsi. Attualmente sono ospitate 13 persone; tre di loro, questa mattina, stavano già lasciando la struttura per recarsi al lavoro nella piana di Albenga".

Durante l’ispezione è stata rilevata "una piccola anomalia": la struttura dispone di un bagno in meno rispetto a quanto previsto in rapporto alla capienza. "Ci è stato assicurato che sarà sempre presente una persona della cooperativa h24 per presidiare l’immobile e che gli ospiti non saranno mai lasciati soli. Le criticità saranno segnalate formalmente alla Prefettura", prosegue il sindaco.

L’amministrazione comunale ha intanto organizzato per giovedì 26 febbraio, alle 20.30 presso l'ex asilo, un incontro con i residenti per "garantire chiarezza e informazione". "Noi non nascondiamo niente, siamo trasparenti. Come ben sa la minoranza, la decisione spetta alla Prefettura: il Comune non ha competenze in merito".

Mirri replica infine agli attacchi personali ricevuti: "Accettiamo le critiche politiche, ma gli attacchi personali sulla professione, rivolti a me e all’assessore Ziglioli, non possono essere tollerati. Stiamo valutando di procedere con diffide nei confronti di alcuni esponenti dell’opposizione".