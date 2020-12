Verdi: "Toti all'assalto dei parchi liguri, vuole modificare i confini con silenzio assenso in 15 giorni"

“La Regione Liguria torna all’attacco per demolire i parchi con una serie di norme chiaramente incostituzionali approvate con un vero e proprio blitz alla legge di stabilità.” Lo denunciano Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi e Danilo Bruno responsabile Parchi di Europa Verde Liguria che aggiungono.

“Con l’articolo 14 Bis alla legge di stabilità 2021, il presidente Toti potrà modificare i confini dei parchi in soli 15 giorni e con il silenzio assenso: una norma di una vergogna inaudita che esprime la volontà di tagliare i parchi della Liguria per togliere le tutele ed aprire alla cementificazione”.

“Era il 15 marzo del 2019- continuano gli esponenti dei Verdi- quando Toti su FB per salutare i giovani dei Fridays for Future scriveva: la Liguria che vogliamo guarda all’ambiente: dopo alcune settimane fece approvare una legge che riduceva di 540 ettari il territorio dei più grandi parchi naturali regionali, il parco delle Alpi liguri, quello dell’Aveto e quello dell’Antola e revocava la classificazione di area protetta regionale a 42 territori nel Savonese, per un totale di oltre 22mila ettari”.

“Quella legge taglia parchi - ricordano Bonelli e Bruno- fu osservata dalla Corte Costituzionale e la storia oggi si ripete perché le norme approvate nei giorni scorsi sono incostituzionali in quanto il parere di modifica dei confini dei parchi degli enti locali da rendere entro 15 giorni, non è applicabile ai sensi dell’articolo 16 comma 3 della L.241/90 che esclude la materia ambientale. Il silenzio assenso non si può applicare in materia ambientale come previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge 241/90, e la legge quadro 394/1991 non prevede il silenzio assenso per la definizione dei parchi, inoltre la Corte Costituzionale si è più volte espressa per l'illegittimità del silenzio assenso nell’ambito della tutela ambientale”.

“Abbiamo già pronto il ricorso, elaborato dal nostro ufficio legale, che invieremo al governo nazionale quando la legge di stabilità sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione per chiedere di sollevare la legittimità costituzionale ai sensi dell’art.117 della Costituzione: impediremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione l’assalto ai parchi della Liguria da parte di Toti" concludono Bonelli e Bruno.