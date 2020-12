Alassio piange Ezio Franceschina, fu storico manutentore del "Mediterranee"

Si è spento Ezio Franceschina. Era stato per anni l'addetto alla manutenzione del Grand Hotel Mediterranee di Alassio sotto la gestione Zipser (anni '60/80). Era una persona precisa e molto di disponibile. Anche una volta andato in pensione, veniva interpellato dagli amici che si trovavano in difficoltà con un qualsiasi guasto casalingo e lui non faceva mai mancare il suo prezioso aiuto a titolo di amicizia.

Aveva 81 anni. Diversi problemi di salute lo hanno portato a concludere la sua vita terrena al S. Corona di Pierra Ligure. affettuosissimo padre di famiglia, lo piangono la moglie Isolina, le figlie Arianna ed Erica con il genero Roberto e le nipoti Stella, Gioia, Gaia e Anna, ai quali si uniscono i fratelli e, parenti ed amici.

I funerali si sono svolti oggi alle 15 in San Giovanni Fenarina di Alassio. Dopo, la salma verrà cremata.