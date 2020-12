Albenga, preso il "pirata della strada" che aveva causato un incidente con un'auto rubata

Era stato messo nel mirino dei carabinieri di Alassio e Albenga, alla fine è caduto nella rete della Polizia Locale della città delle Torri G.M., tunisino pregiudicato protagonista nei giorni scorsi di una vicenda di cronaca che lo aveva visto protagonista di un incidente a bordo di un'auto rubata.

L’uomo, infatti, aveva adottato ormai da tempo e in diverse cittadine della Liguria questo modus operandi, del tutto particolare: rubava un’auto, vi circolava indisturbato fino a che non la distruggeva durante incidenti dai quali si allontanava senza prestare soccorso alle vittime facendo perdere le proprie tracce.

E così è stato anche nella giornata dello scorso 29 dicembre quando, intorno alle 11.30, un cittadino ingauno aveva lanciato una richiesta di soccorso alla Centrale Unica dell’Associazione Polizie Locali dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro a Vadino. Episodio dal quale il colpevole era poi fuggito prontamente.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento e i danni alle cose, nessuno era rimasto ferito. Da qui l’indagine della Polizia Locale di Albenga e degli uomini dell'Arma dei Carabinieri albenganesi ed alassini che, sentiti i presenti, hanno appreso che l’investitore era fuggito in direzione della SS1 Aurelia per poi far perdere le sue tracce, procedendo a folle velocità e urtando violentemente in fase di sorpasso un altro veicolo che lo precedeva al bordo del quale si trovavano due bambini.

La folle corsa del tunisino in quell’occasione è finita solo a seguito di un ulteriore incidente effettuato nella fase di fuga dal luogo del sinistro occorso poco prima. L’uomo, infatti, a tutta velocità aveva superato una colonna di auto, ma accortosi che nel senso opposto sopraggiungevano altre vetture decideva di rientrare nella propria corsia speronando violentemente l’auto appena superata per poi di nuovo fuggire a piedi omettendo di accertarsi se vi erano feriti. L’auto, in questo caso, è stata restituita dalla Locale Polizia al denunciante anche se fortemente danneggiata dalle scorribande dello straniero.

Attraverso l’ausilio dell'attenta osservazione delle telecamere di videosorveglianza ad alta precisione, alcune delle quali dotate del sistema OCR di riconoscimento delle targhe, e delle indagini degli agenti in servizio strada, nella notte appena trascorsa si è proceduto all'arresto.

Due operatori appiedati impegnati alla viabilità e controllo stradale hanno avvistato, infatti, quella che era fortemente indiziata di essere l’auto pirata. Un altro immediato scambio di informazioni ha permesso di accertare tutti gli elementi dando la certezza che l’auto avvistata era oggetto di furto e corrispondeva per targa, colore e modello a quella coinvolta poche ore prima nel sinistro. Da qui l’operazione vera e propria seguita con la massima accortezza e altissima professionalità da parte degli agenti che hanno sempre come primo obiettivo la garanzia della sicurezza pubblica.

I due Agenti hanno quindi seguito l’auto segnalata senza procurare allarme né una pericolosa fuga della stessa fino al sopraggiungere dei rinforzi che, in un tratto di strada sicuro hanno circondato l’ Opel Meriva e catturato il conducente.

Infine, ieri notte l’arresto. La squadra di Sicurezza Urbana di Albenga, ha approntato un servizio speciale a seguito del furto di un’ ulteriore auto avvenuto con le stesse modalità con le quali agiva l'uomo. Alle 23.30 l’auto segnalata come rubata è stata intercettata dalla squadra della Polizia Locale di Albenga e alla stessa è stato intimato l’alt. Il conducente non solo non si è fermato, ma anzi ha indirizzato la vettura contro gli agenti per poi costringerli ad un pericoloso inseguimento. L’auto è stata intercettata a Borghetto Santo Spirito dopo rocambolesche manovre è stata fermata.

Ancora una volta il conducente ha provato a scappare a piedi opponendo resistenza al fermo, senza però aver fatto i conti con la prontezza degli agenti della polizia locale di Albenga che sono riusciti ad arrestare l’uomo che, senza grande sorpresa, era proprio G.B. tunisino che si è reso protagonista di ripetuti furti aggravati di auto con le quali ha avuto sinistri in serie e contestuale fuga senza prestare soccorso o fermarsi

A questo punto, un’ulteriore sorpresa ha atteso gli uomini delle Forze dell'Ordine, che hanno scoperto come il protagonista della vicenda fosse la stessa persona che nei giorni prima era stato autore dell’invasione di un alloggio ai fini dell’occupazione in via Viveri e il rinvenimento in esso di una pistola (solo ad un controllo approfondito era stato accertato che la stessa non era un’arma vera, ma una fedele riproduzione).

Oggi l'udienza di convalida con rito direttissimo.

“Quella posta in essere dalla Polizia Locale di Albenga – spiega il comandante Enzo Montan – è stata una operazione particolarmente complessa. Gli indizi in nostro possesso erano frammentari, le vittime di questi crimini, infatti, sono quasi sempre sotto forte shock emotivo se non addirittura gravemente feriti e per questo non in grado di riferire elementi utili alle immediate ricerche”.

La Polizia Locale, tuttavia, è riuscita a tessere una fitta rete che ha coinvolto tutti gli operatori (dagli Agenti che a piedi pattuglia e perlustra quotidianamente per ore le vie cittadine, agli operatori di Pronto Intervento) e, attraverso scambi di informazioni frenetiche, i pezzi del mosaico hanno via via delineato il quadro della situazione.

Riferiscono dal Comando: “In questi casi sono importantissime le prime 48 ore, se le indagini si arricchiscono di elementi in breve lasso di tempo ci sono alte probabilità di rintracciare i fuggitivi”. E così è stato.

L’Assessore alla sicurezza Mauro Vannucci dichiara: “La Polizia Locale di Albenga ancora una volta dimostra le sue grandi competenze professionali accentuate dagli strumenti ad essa in dotazione come le telecamere di videosorveglianza OCR. Grazie al prezioso lavoro degli uomini e delle donne del Comandante Montan Albenga è sempre più sicura ed insisto nell’ammonire chi ha intenzione di giungere nella nostra città per delinquere. Questi soggetti, infatti, dovranno fare i conti con collaudati sistemi e protocolli finalizzati alla loro identificazione e con importanti collaborazioni e scambi di informazioni tra le Forze dell’Ordine statali e Locali”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Fino all’ultimo giorno dell’anno, anche in quelle giornate che normalmente si passano in famiglia, gli agenti della nostra Polizia Locale continuano ad esercitare la loro professione a tutela della comunità avendo oltretutto ottenuto un grande risultato che ha portato alla soluzione di un rischio che durava da diversi giorni. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli agenti e in generale le forze dell’ordine e fare loro gli auguri di buon anno.”