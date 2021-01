Carcare, contesta una violazione e inveisce (senza mascherina) contro gli agenti della polizia locale: multato

Nella mattinata di martedì scorso, 29 dicembre, un utente innervosito per aver ricevuto un verbale è entrato nella sede del Comando di Polizia Locale di Carcare e, approfittando dell'apertura della porta d'ingresso, ha iniziato ad inveire contro un agente in servizio allo sportello.

Nonostante l'obbligo imposto dalla normativa nazionale e i numerosi cartelli di prescrizione presenti nell'edificio, l'automobilista ha tenuto la mascherina abbassata sul collo mentre esponeva animatamente le sue ragioni. Richiamato la prima volta verbalmente, l'utente ha sistemato correttamente la mascherina per poi riabbassarla dopo pochi minuti in preda ad un alterco con il personale in servizio.