Celle Ligure in lutto per la scomparsa di Rosa Gavarone

"Tristemente oggi ci ha lasciati la nostra associata e collaboratrice Rosa. Pur non suonando nessun strumento, è stata parte attiva negli anni '70 nel ripristinare le file della nostra banda. Col passare degli anni il suo supporto non è mai venuto meno, sia a livello organizzativo che aiutando in ogni modo. Si viene così a creare un ulteriore vuoto che difficilmente si potrà colmare. Ci auguriamo di cuore che ora possa brindare col nostro mai dimenticato maestro Vincenzo in un luogo più sereno di qui". Così la Banda musicale G.L. Mordeglia-Celle Ligure annuncia la scomparsa di Rosa Gavarone, persona molto conosciuta nella località del levante savonese.

"Oggi Rosa è stata trovata priva di vita nella sua abitazione - il ricordo commosso del sindaco cellese Caterina Mordeglia - Il Rosario sarà recitato domani, domenica 3 gennaio, alle ore 17:30 in S.Michele Arcangelo; il funerale si terrà lunedì alle ore 9:00 in S.Michele Arcangelo. Che Rosa possa riposare in pace".

Rosa Gavarone era inoltre conosciuta anche per la sua presenza nella Confraternita dell’Oratorio di San Michele Arcangelo.