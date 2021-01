I Vigili del Fuoco Volontari rispondono all'USB: "Non siamo antagonisti, solo cittadini di buona volontà"

"L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Ente Morale rappresentante della componente Volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in risposta a quanto asserito dal Coordinamento USB dei Vigili del Fuoco ci tiene a precisare che i Vigili del Fuoco Volontari non sono antagonisti di nessuno ma cittadini di buona volontà che, all’interno delle fila del Corpo Nazionale, mettono a disposizione del prossimo la loro professionalità, abnegazione, forza di volontà e tempo libero per aiutare il prossimo in ogni circostanza, ben consci dei maggiori doveri offerti dalla divisa e dal ruolo da essi ricoperto nella nostra società, e che come tali vanno rispettati".

Così, attraverso una nota ufficiale, la Sezione Provinciale di Savona dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari in risposta a quanto affrmato dal Coordinamento USB dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri (leggi QUI).