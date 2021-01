Meteo, ancora maltempo: settimana con neve e piogge

Decisamente il generale inverno sta facendo sentire la sua voce attraverso aria perturbata di marca atlantica con neve in settimana in pianura, accumuli di rilievo in montagna e piogge copiose al mare. In pianura complici le correnti umide ma non eccessivamente fredde la neve in pianura è girata e girerà anche nel corso dei prossimi episodi perturbati in pioggia o sarà maggiormente fradicia, cioè mista ad acqua.

Attenzione però bastano minime oscillazioni termiche, per cambiare il quadro evolutivo e quindi anche la consistenza della precipitazione nevosa, in questo quadro invernale ma non troppo , scandito comunque da un cambiamento climatico che ha relegato proverbi ed adagi popolari a strumenti di saggezza popolare del tempo che fu.

A fine eventi 50- 60 cm sarà la media che ci aspettiamo per la fine della settimana della pianura con accumuli minori in Langa e su Torinese e 100 mm che potrebbero cadere sul Ponente Ligure.

Questi numeri non devono far ingannare questa è una stagionalità per alcuni versi falsata da scenari ed assetti climatici più da fine autunno , con addirittura possibili rovesci temporaleschi in Liguria, anche se la neve può dare l’idea di una quasi normalità del clima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 4 a giovedì 7

Neve oggi e domani mattina su cuneese, pioggia mista a neve su albese , pioggia su torinese. Piogge anche a carattere di rovescio su Liguria di ponente. Nuvoloso mercoledì, possibili nebbie al piano giovedì con gelate estese in pianura. Poco nuvoloso al mare. Termometro in discesa ulteriore da mercoledì con minime in pianura intorno -5- -1°C e massime 1-3°C. Al mare termometro con minime in pianura intorno 3- 4°C e massime 5-8°C. Gelate estese attenti ai tratti ghiacciati. Venti deboli da Est in pianura. Venti forti da Nord sulle coste.

Da venerdì 8 Gennaio 2021

Cielo poco o nuvoloso il mattino con gelate estese in pianura, aumento delle nubi il pomeriggio, possibile neve sabato.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/604-Stagionali_gennaio_2021.html.