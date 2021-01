Spotorno, il progetto della Maremma non convince i Verdi: "Cementificazione camuffata da rigenerazione"

Non solo non convince le opposizioni il nuovo progetto per la riqualificazione della Maremma presentato nelle scorse settimane dall'amministrazione Fiorini per essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica della Regione per la sua fattibilità (leggi QUI). In queste ore la Federazione dei Verdi-Europa Verde Liguria ha criticato la delibera del Comune di Spotorno, bollandola come un tentativo di mascherare "dietro ad una inesistente necessità" di rigenerazione urbana "l'ennesima colata di cemento".

A non convincere il partito ambientalista non è solo la cementificazione, ma anche la reale efficacia urbanistica dell'operazione: "Il Comune, dopo la bocciatura regionale di un primo intervento di circa 16mila metri cubi ora ne propone uno di 30mila di edilizia privata e turistica, ottenendo in cambio un parziale rifacimento di una passeggiata di fatto inesistente poiché si tratta di un marciapiede asfaltato, lavori sul terzo molo ma solo per un lotto, la sistemazione idraulica dell'area, collocata in zona rossa e quindi nulla si può edificare se non si risolvono i problemi di assetto idrogeologico, e una rotatoria. Oltre a perdere numerosi posti macchina a danno dei bagni marini ivi esistenti senza alcuna logica di mobilità alternativa".

"Noi riteniamo che la zona di Maremma rappresenti una salutare pausa fra i cemento di Torre del Mare e l'abitato di Spotorno, per cui sarebbe utile conservare il paesaggio e al più mettere in sicurezza e intervenire sul hotel Pippo se la proprietà ritiene di riaprire" sottolineano poi ricordando anche l'importanza non solo naturalistica della zona ma anche quella "sentimentale", dovuta all'affetto del poeta Camillo Sbarbaro verso la pineta che un tempo esisteva in quell'area.

Dotare Spotorno di un Piano Regolatore, mettere in sicurezza l'area dal punto di vista idrogeologico con contributi regionali o statali e accordarsi con Anas per la sistemazione della mobilità stradale sono le proposte dei Verdi. Ma non solo: "Riteniamo che nulla giustifichi un intervento di 30mila metri cubi di cemento mentre sarebbe opportuno procedere alla piantumazione di alberi affinché Spotorno possa concorrere alla riduzione del calore percepito e soprattutto alla lotta al cambiamento climatico".