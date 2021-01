La comunità di Marmoreo piange Onorina Cassiano: fu la staffetta partigiana "Luce"

È mancata Onorina Cassiano, nome di battaglia “Luce”. Fu la prima staffetta partigiana delle valli Lerrone e Arroscia, attiva nella zona che va da Marmoreo fino a Ceriale.

Era nata il 13 marzo 1925 nella frazione di Marmoreo a Casanova Lerrone.

Rimasta orfana di madre in tenerissima età e cresciuta con il padre Amedeo Cassiano, fervente antifascita, fu poi allevata a Ceriale dalla zia Elisabetta. Una famiglia unita nell’antifascismo a quella dell'amico Marco Agnese.

Avendo vissuto tra Marmoreo, crocevia tra le due valli Arroscia e Lerrone, e Ceriale, e quindi conoscendo bene entrambi i luoghi, fece da staffetta per il distaccamento Domenico Trincheri “il domatore”. Il suo ruolo era quello di favorire lo scambio di armi e di missive da e verso la costa, soprattutto per quanto riguardava i comuni di Albenga e Ceriale.

Fu attiva dall’ottobre 1943, ricoprendo così un ruolo “pionieristico” nella Resistenza. Diede rifugio a Carlo Fagnani, di guardia alla polveriera San Rocco, che fu poi ucciso nella piazza di Marmoreo. Fece da tramite con la famiglia di Fagnani facendo avere alla moglie incinta informazioni sul marito. Fu inoltre stretta collaboratrice del comandante Felice Cascione nel periodo ad Alto.

Dopo la guerra visse a Marmoreo con il marito, coltivando la campagna e mantenendo vivo il ricordo antifascista. Lascia un figlio e una figlia.

Il funerale si svolgerà il 6 gennaio a Marmoreo. Le ANPI del comprensorio, pur stringendosi con fortissimo e immutato affetto alla famiglia, non potranno presenziare in massa al rito funebre come vorrebbero, nel rispetto delle norme anti-aggregative di contenimento del virus Covid-19.