La Polfer fa il bilancio delle attività nel 2020: 15 mila pattuglie impiegate in stazione e 552 a bordo treno

L'anno appena trascorso anche per la Specialità della Polizia Ferroviaria della Liguria è stato fortemente improntato alla gestione della situazione venutasi a creare sul tutto il territorio nazionale per l'emergenza da Coronavirus.

Il bilancio annuale della Polizia Ferroviaria ligure ha visto impiegate quasi 15.000 pattuglie in stazione e 552 a bordo treno a fronte di 932 treni presenziati. Sono stati inoltre predisposti 298 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli e ben 67 pattuglioni straordinari in fasce orarie diverse di volta in volta individuate.

Per le misure di contrasto al fenomeno dei furti di rame, che spesso cagionano gravi ritardi alla circolazione ferroviaria, sono stati predisposti servizi specifici estesi anche ai rottamai di tutta la Regione. Le ordinarie attività di indagine hanno consentito di recuperare circa 100 Kg. di rame ferroviario di provenienza illecita, denunciando i responsabili alla Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Analogamente sono state dedicate 5 giornate al contrasto dei comportamenti impropri/anomali - con operazioni denominate "Rail Safe Day".

Nel corso di tali servizi sono state elevate 97 contravvenzioni per violazioni al Regolamento Ferroviario relativi perlopiù a comportamenti vietati, nonché estremamente pericolosi, come l'attraversamento dei binari.

Numerosi sono stati gli interventi per soccorrere soggetti più fragili distogliendoli da propositi suicidi così come i rintracci di minori, ben 52, e di persone anziane in stato confusionale che sono stati ricondotti ai loro familiari. E' proseguita l'attività che da anni la Polizia Ferroviaria porta avanti nelle scuole, ovvero il progetto di educazione alla legalità "Tram to be cool" che mira a diffondere, partendo dai giovani, il rispetto delle più semplici regole comportamentali che, talvolta, vengono disattese con conseguenze tragiche. Anche nel decorso anno si sono, infatti, registrati dieci investimenti ferroviari.