Coronavirus, in Liguria 196 positivi nelle ultime 24 ore: 56 nel savonese

Sono 196 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.642 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 8,33 pari al 11,93% e di conseguenza, rispetto ai dati forniti ieri, il rapporto segna un aumento.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 56 mentre sono 32 quelli dell'imperiese, 17 a Genova e 91 a Spezia. Nessuno riconducibile alla residenza in Liguria. Sono stati 16 i morti per Covid segnalati oggi in Liguria, in un lasso di tempo compreso tra il 30 dicembre e ieri. Nove nella nostra provincia, sette all'ospedale San Paolo di Savona: una donna di 88 anni deceduta il 30 dicembre, una donna di 78 anni deceduta Il 31 dicembre, un uomo di 82 anni deceduto il 31 dicembre, una donna di 86 anni deceduta il primo gennaio, un uomo di 90 anni deceduto il primo gennaio, una donna di 84 anni deceduta il primo gennaio e un uomo di 86 anni deceduto il 3 gennaio.

Due i decessi all'ospedale di Albenga: una donna di 88 anni deceduta il 3 gennaio e un uomo di 80 anni deceduto il 5 gennaio.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 730.767 (+1.642)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11): 171.367 (+946)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 62.474 (+196)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.212 (+50)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 603 (+19)

Savona - 1.282 (+15)

Genova - 3.047 (-44)

La Spezia - 998 (+60)

Residenti fuori regione o estero - 117 (-2)

Altro o in fase di verifica - 165 (-)

Totale - 6.212 (-50)

Ospedalizzati: 773 (+5) | 62 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 70 (-1) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 121 (-) | 8 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 202 (-3) | 26 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 93 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (-1) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 83 (+5) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 139 (+4) | 9 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.428 (-128)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 53.299 (+130)

Deceduti: 2.963 (+16)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 451 (-113)

Asl 2 – 1.009 (-21)

Asl 3 – 1.261 (+53)

Asl 4 – 474 (-40)

Asl 5 – 593 (-83)

Totale – 3.788 (-204)

Sono 28.595 i vaccini consegnati alla nostra regione, di cui 13.275 somministrati, ovvero il 46,4%. Sotto le dosi per singola Asl e ospedale di riferimento.

Asl 1 - 1.429 dal 27 dicembre ( 320 oggi)

Asl 2 - 1.714 (510 oggi)

Asl 3 - 2.089 (750 oggi)

Asl 4 – 1.050 (444 oggi)

Asl 5 - 1.627 (448 oggi)

Galliera - 186 (60 oggi)

Gaslini - 466 (150 oggi)

San Martino - 1.325 (504 oggi)

Evangelico - 183 (120 oggi)

Totale - 10.069 (3.206 oggi)