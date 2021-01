La Casa di Cura San Michele di Albenga piange l'improvvisa scomparsa del Direttore Sanitario Mario Vella

Si è spento in modo del tutto improvviso, a 76 anni di età, il dottor Mario Vella, direttore sanitario della Casa di Cura San Michele di Albenga.

I familiari hanno scelto di celebrare le esequie in forma totalmente privata nella giornata di domani, 8 gennaio.

Una carriera importante, quella di Vella: Allievo del Prof. Rocco, storico direttore del Santa Corona di Pietra Ligure, da giovane iniziò nel nosocomio pietrese il proprio percorso. Era appena diventato direttore proprio a Santa Corona quando fu chiamato dal Professor Moirano all'ospedale di Cuneo. Qui concluse la carriera pubblica, dopodiché torno ad Albenga per entrare alla San Michele.

Quando il professor Nicola Nante divenne azionista di riferimento per la San Michele, con Vella lavorarono duramente gomito a gomito per risollevarla da una fase difficile della sua storia.

Oggi il Professor Nicola Nante ricorda Vella con grande affetto: "Ho perso un amico e un compagno di viaggio. Ci conoscevamo praticamente da tutta una vita, c'eravamo ritrovati alla San Michele e abbiamo percorso tanta strada insieme. Non mancava un giorno di venire in casa di cura, solo a novembre non era stato tanto bene e aveva un po' rallentato la sua presenza. Ha svolto in modo ineccepibile il suo ruolo di Direttore Sanitario per quello che deve essere: un Garante autorevole e anche autoritario quando serve agli occhi delle istituzioni".

Il sindaco Riccardo Tomatis, a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Albenga, nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia afferma: “Apprendiamo la notizia della scomparsa del dottor Mario Vella. Se ne è andata un’importante figura per la clinica San Michele che da sempre ha rappresentato un riferimento per la sanità ingauna, non ultimo il grosso impegno profuso per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19”.