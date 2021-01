Savona: auto si ribalta tra via Aglietto e corso Ricci

Ancora da chiarire le cause che hanno portato due autovetture ad entrare in collisione e una di esse a ribaltarsi all'incrocio tra via Aglietto e corso Ricci a Savona. I mezzi coinvolti sono una Opel Corsa e una Skoda Fabia: nell'impatto la seconda ha avuto la peggio, accasciandosi su un fianco.

Sul posto, i Vigili del fuoco della Centrale di Savona per raddrizzare il veicolo e mettere in sicurezza l'area, due ambulanze della Croce Oro Albissola Marina, l'automedica e gli agenti della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilevamenti del caso.

Fortunatamente a una prima verifica non sembrano registrarsi feriti gravi.