La Dama Bianca potrebbe tornare nel fine settimana a Sassello. Sindaco Buschiazzo: "Nevicata da record la scorsa, abbiamo risposto bene"

Sassello dopo la copiosa nevicata dello scorso weekend prova a tirare su la testa e pensa già alle previste precipitazioni di domenica 10 gennaio che però dovrebbe essere contenute rispetto ai primi giorni dell'anno.

"E' andato tutto abbastanza bene nonostante la nevicata da record, i disagi naturalmente ci sono stati come la chiusura temporanea delle strade - spiega il sindaco Daniele Buschiazzo - aspettiamo che vengano fatti tutti gli allargamenti nella Sp31 e confidiamo che vengano eseguiti entro domani".

Uno spazzaneve era finito fuori strada lo scorso 4 gennaio da lì la decisione della chiusura della SS334 per tutta la notte, traffico poi interrotto sulla statale anche il 5 e 6 a causa della caduta di diversi alberi per il gelicidio.

"Il problema dei camion intraversati soprattutto a Stella, si verifica troppo spesso, ad Albisola devono essere fermati se non sono attrezzati, si rischia soprattutto che si vengano a creare ostruzioni gravi per i mezzi di soccorso - ha proseguito il primo cittadino.

"Anas, Provincia, la Prefettura che era pronto a mandarci un autobotte a causa di una di una perdita d'acqua, gli appaltatori e gli operai del comune hanno fatto un ottimo lavoro, fa ben sperare anche per domenica, la nevicata dovrebbe essere meno copiosa dell'ultima e ce lo auguriamo. Nella zona di Pianpaludo abbiamo raggiunto i 180 cm di neve, andiamo vicini a numeri record" ha continuato Buschiazzo.

Quando la situazione si sarà stabilizzata, il sindaco penserà probabilmente ad emettere un'ordinanza per far tagliare ai privati gli alberi nei propri terreni per evitare la caduta sulle strade provinciali e statali.