Meteo, ventoso al mare con gelate nell'entroterra

Il Nord Ovest verrà interessato da una massa d’aria più fredda e secca, che porterà a valori di temperatura piuttosto rigidi in un contesto stabile, foriero di estese gelate in pianura, ventoso e freddo anche al mare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 8 a domenica 10 gennaio

Poco nuvoloso oggi, nuvoloso domani su coste e pianure, sereno domenica. Attenzione al mare venti molto forti a raffica domenica. Gelate estese in pianura. Minime in pianura intorno -5-6°C e massime 0-1°C. Al mare minime intorno 0-1°C e massime 5-6°C. In pianura venti moderati da Est. Al mare venti molto forti da Nord in ulteriore rinforzo domenica con raffiche sino a 70 Km/h, in attenuazione dalla serata di domenica.

Da lunedì 11 gennaio

Cielo sereno gelate estese

Previsioni locali

