Savona: al via la consegna lavori per la riqualificazione di via Nizza

Il Sindaco Caprioglio, unitamente al Vicesindaco Arecco ed all'Assessore Santi, comunicano che, a partire dalla prossima settimana, si avvieranno le procedure per la consegna dei lavori inerenti la riqualificazione di Via Nizza.

Al termine del complesso iter progettuale si aprirà un cantiere strategico e determinante per il futuro di Savona; si elencano di seguito le varie fasi in cui sono stati programmati i lavori.

Per far fronte alla problematica inerente il rifacimento della condotta principale dell'acquedotto, che impone il coordinamento dei lavori con la società IRETI, unitamente al Comando dei Vigili Urbani, si è concordato di avviare i lavori a partire dal tratto compreso tra Via N.S. Del Monte (in corrispondenza del supermercato Ekom) ed il Mare Hotel.

In tale tratto verrà eseguito il “ribaltamento” della viabilità a doppio senso nella carreggiata lato monte, garantendo una corsia dedicata per il distributore situato lato mare e per il Mare Hotel.

Le operazioni di baraccamento, previste nell'area ex Eni di Via Nizza (nell'ampio spazio compreso tra il retro dell'ex distributore ed il rilevato ferroviario) saranno anch'esse avviate la prossima settimana.

A partire da mercoledì 13/01, verosimilmente, verranno iniziati i lavori di realizzazione della segnaletica provvisoria, comprese le operazioni propedeutiche per il ribaltamento della viabilità.

I lavori proseguiranno pertanto nel tratto di carreggiata lato mare, nel quale, Inevitabilmente, verranno momentaneamente eliminate le attuali corsie ciclabili.

L'Associazione di Imprese che si è aggiudicata l'appalto è costituita da: Giuggia Costruzioni srl con sede in Villanova Mondovì (CN) (mandante), S.A.M. Spa (mandante) con sede in Monforte d'Alba (CN) e Giubergia e Armando srl (mandante) con sede in Cuneo. Le stesse, allo scopo di fornire in tempo reale tutte le informazioni inerenti l'andamento dei lavori, a breve, realizzeranno un apposito sito web, con specifico collegamento alla Home Page del Comune.

Avviati i lavori nella zona di ponente (lotto 1) verranno programmati anche quelli nella zona di levante (lotto 2), a partire dallo scaletto dei pescatori

Per il lotto 3 (passeggiata a mare) i lavori potranno iniziare presumibilmente entro Gennaio, a seguito dell'ottenimento delle concessioni provvisorie demaniali.

La durata dei lavori è prevista, secondo l'offerta presentata in sede di gara, in circa un anno.