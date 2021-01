Savona, flop dei park di via Saredo: Ata li rimette in vendita

Non trova fine il caso dei parcheggi invenduti del park di via Saredo a Savona. Dopo diversi tentativi falliti negli anni con le aste andate pressochè deserte e il Tribunale che dopo un report trimestrale sul monitoraggio per il concordato preventivo ha puntato il dito su quell'area, Ata ha deciso nuovamente di rimettere in vendita i parcheggi.

I debiti infatti che la municipalizzata savonese ha con alcuni creditori dovrebbero essere coperti proprio dalla vendita, per una querelle, anche politica, che va avanti ormai da diverse annate.

Su suggerimento proprio del Palazzo di Giustizia Ata ha così deciso di pubblicare l'avviso di asta pubblica e di venderne 10 "standard" da 9 mq a 15mila 500 euro ciascuno a base d'asta e altrettanti 10 "medium" da 11 mq a 19mila 800 euro ciascuno a base d'asta.

Lo scorso febbraio 2020 erano stati messi in vendita tutti e 145 gli stalli presenti tra via Servettaz e via San Michele a prezzi più alti e il risultato infatti non convinse praticamente nessun acquirente: per i 94 posti auto standard (9 mq), il prezzo base asta era stato di 20.500 euro; 25mila euro per i 47 posti auto medium (11 mq) e per i 5 posti auto large (17 mq), prezzo base asta 34.200 euro.

«L’obiettivo – spiega Gianluca Tapparini, amministratore unico ATA Spa – è quello di rendere disponibili questi posti auto, destinabili ad uso privato o professionale, alle migliori condizioni economiche possibili, lasciando aperta la possibilità di agevolazioni per acquisti cumulativi interessanti per aziende, categorie ed associazioni”.

Le offerte possono essere presentate per uno o più posti auto, con la possibilità di sconti per acquisti multipli.

I soggetti interessati potranno richiedere informazioni e effettuare il sopralluogo degli spazi con apposita richiesta tramite posta elettronica a postiauto@ataspa.it oppure telefonando al 3357868371, dal lunedì al venerdì dalla 10.00 alle 12.00.

Le domande corredate della documentazione richiesta vanno presentate entro e non oltre le ore 12 del 22 febbraio 2021, ad Ata S.p.A. - Ufficio protocollo, via Caravaggio 13 - 17100 Savona, come specificato nell’apposito bando disponibile con tutte le informazioni sul sito di Ata Spa www.ataspa-multiservice.com/avvisi-bandi/avvisi-bandi-in-corso/.