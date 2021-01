Vecchioni, Marone, Calabresi, Saviano: nuovi incontri on line alla Ubik Savona

In arrivo un nuovo calendario di incontri on line con gli scrittori, a cura della Libreria Ubik di Savona e di altre librerie Ubik (visibili dalla pagina facebook Libreria Ubik Savona https://www.facebook.com/profile.php?id=100001067600926 e Ubik Librerie https://www.facebook.com/ubiklibrerie )

Lunedì 11 gennaio ore 18,30:ROBERTO VECCHIONI presenta il libro"Lezioni di volo e di atterraggio"(Einaudi)Modera Renata Barberis

Professore di greco e latino negli anni Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto a quell’incantesimo che balena diverso ogni giorno. In questi quindici racconti, un professore speciale ci accompagna in un viaggio nella cultura “che non è sapere, ma cercare, cercare all’infinito”: dalla morte di Socrate al viaggio di Ulisse, al verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giù come un canto che ci fa volare e poi atterrare. Dietro, c’è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita.

Roberto Vecchioni, professore, cantautore, poeta e scrittore. Attualmente insegna Forme di poesia in musica all’Università di Pavia. Presso Einaudi ha pubblicato Viaggi del tempo immobile (1996), Le parole non le portano le cicogne (2000), Parole e canzoni (2002), Il libraio di Selinunte (2004), Diario di un gatto con gli stivali (2006), Scacco a Dio (2009), Il mercante di luce (2014) e La vita che si ama. Storie di felicità (2016). Per Frassinelli è uscito il libro di poesie Di sogni e d’amore (2007). Nel 2011 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore.

Incontri successivi: