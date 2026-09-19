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Golfo dell'Isola | 19 settembre 2026, 19:07

Bergeggi Fortificata, escursione tra mare e antiche fortificazioni: appuntamento sabato 26 ottobre

L’evento è aperto a partecipanti a partire dai 6 anni

Un’intera giornata sospesi tra l’azzurro del mare ligure e la storia millenaria della costa. È in programma sabato 26 ottobre, alle 9.30, "Bergeggi Fortificata", un’escursione a libera partecipazione per la quale è necessario prenotare.

Una guida ambientale escursionistica (GAE) accompagnerà i partecipanti in un suggestivo percorso ad anello lungo la dorsale montuosa bergeggina, da Capo Vado sino alla cima del Monte Mao.

Sarà un viaggio a piedi alla scoperta di antiche fortificazioni militari e torri di avvistamento. Il percorso si svilupperà lungo la cresta montuosa, con una vista sul golfo dell’Isola e sull’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, attraversando la tipica macchia mediterranea tra profumi e colori.

L’escursione è aperta a partire dai 6 anni.

Indicazioni pratiche: è consigliato un abbigliamento adeguato, con scarponcini da trekking. Necessari anche acqua e pranzo al sacco.

Lunghezza: 11 km

Dislivello: 600 metri

Difficoltà: E

Appuntamento: sabato 26 ottobre, ore 9.30.

Ulteriori info e prenotazioni: https://www.prolocobergeggi.it/liguria/prodotto/bergeggi-fortificata/

Redazione

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