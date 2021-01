Albenga, ha un malore alla guida e perde il controllo della sua auto: muore 69enne

Poco prima delle 14.30 è stato lanciato l'allarme per un incidente avvenuto ad Albenga in via Dalmazia all'incrocio con via Mazzini.

Secondo le prime informazioni un uomo di 69 anni, Antonio Basoli agente immobiliare ingauno, avrebbe avuto un malore alla guida e di conseguenza avrebbe perso il controllo della propria auto colpendo poi un albero a lato della strada. L'uomo procedeva a bordo della sua Citroen C3 a velocità moderata, da monte verso mare, quando, poco dopo aver superato il grande incrocio con viale Liguria, un malore gli è stato fatale. L'impatto della vettura è stato minimo, ma nell'istante in cui il mezzo ha toccato il marciapiede l'uomo era già deceduto.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Albenga e del 118 ma purtroppo le condizioni dell'uomo erano state fin da subito considerate critiche. Dopo aver cercato invano di rianimarlo è stato constatato il decesso.

I carabinieri e la polizia locale oltre a rilevare l'incidente avevano chiuso momentaneamente la strada. Non si registra alcun disagio alla circolazione, che poco dopo le 15 era già tornata regolare.