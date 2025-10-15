Aurelia Bis, Nasuti (Albissola) è perentorio: "Una piccola grande tragedia italiana sotto gli occhi di tutti, che si finisca prima possibile"

"Che la storia di questa opera pubblica sia una piccola grande tragedia italiana è sotto gli occhi di tutti, sono 14 anni, quasi 15, che si è insediato il cantiere di un'opera che è stata già pensata monca, un'opera per la quale non si è ascoltato il territorio in tutti questi anni che a gran voce chiedeva modifiche sostanziali per renderla più utile".

Il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti interviene, come fatto dal primo cittadino Marco Russo ad un giorno dall'incontro previsto domani a Genova ad Anas sull'Aurelia BiS alla presenza della committente, il commissario straordinario Matteo Castiglioni, il vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e gli amministratori locali.

Al centro la paventata revoca dell'appalto all'impresa appaltratrice Ici Italiana Costruzione e il futuro del cantiere che ha messo in "ostaggio" oltre a Grana, anche i quartieri di via Ines Negri e delle Collette ad Albissola Marina e Savona in via Turati e via Schiantapetto.

"A tutto questo si deve aggiungere le difficoltà, le traversie, che hanno incontrato le ditte che si sono succedute in questo cantiere infinito. Ci rimangono in mezzo i territori, le amministrazioni pubbliche e soprattutto i cittadini. Mai come i cittadini di questo condominio che vivono con questa ferita aperta da 15 anni a fianco a casa loro, già era prevista una galleria completamente intubata e poi fra progetto preliminare ed esecutivo per evidenti ragioni idrogeologiche (è presente il rio Basci che scorre nella valle.ndr) la galleria è diventata una strada scoperta". continua il sindaco.

"Revoca, non revoca, per me possono fare quello che vogliono, l'importante è che si metta mano all'opera e si finisca prima possibile. Non credo che ci siano alibi, non li hanno i commitenti, Anas presso il Ministero, bisogna solo darsi una mossa, quale sia la soluzione tecnica mi interessa poco, va finita. In tutti questi anni abbiamo sollecitato a più riprese Anas e il Ministero a mettere mano al progetto che si sta completando approfittando dei lunghissimi stop, ne abbiamo avuto uno di più di due anni dopo il concordato di Cmc, ne abbiamo uno adesso che dura da quasi un anno con la situazione di Ici, mettendo mano ai tanti nodi irrisolti di questo lotto - continua il primo cittadino albissolese - Sono state promesse delle mitigazioni ambientali, c'è un tratto di strada realizzato in superficie quando in origine doveva essere fatto in galleria e abbiamo fatto tutte le osservazioni ai progetti.. E' prevista una copertura della galleria Basci, c'è già il progetto, abbiamo deciso quali e come, di scritto non c'è niente però che si decida".

"Un altro nodo irrisolto è un collegamento della città di Albissola Marina con l'Aurelia Bis, è stata stralciata per fortuna dopo una lunga battaglia fatta come amministrazione comunale la strada d'argine, era prevista infatti in origine una strada a sbalzo sul torrente Sansobbia" conclude Gianluca Nasuti.

Ad intervenire anche il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.

"Confido che questo incontro sia utile per un aggiornamento preciso ed esaustivo sullo stato dell'arte dei cantieri e degli appalti, fra cui: la revoca dell’appalto e i tempi del suo iter; le modalità di riassegnazione del cantiere e un cronoprogramma preciso del completamento dell’opera; la definizione di modalità di aggiornamento costante dei sindaci del territorio che devono essere coinvolti maggiormente e puntualmente sugli sviluppi della vicenda - puntualizza Garbarini - Quest'opera continua a rappresentare l'alternativa più urgente a mitigare i problemi del traffico pesante e non solo nella nostra città sebbene non sia la soluzione risolutiva completa e per questo occorre lavorare congiuntamente con tutte le parti interessate e persistere affinchè riprendano i lavori e vengano completati".