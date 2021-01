Savona, auto contro scooter in corso Ricci: un codice giallo al San Paolo

Scontro tra uno scooter ed un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, in corso Ricci all'altezza di via dei Partigiani, a Savona.

Ad avere la peggio nel sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo, trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo in condizioni non particolarmente gravi.

Sul posto, oltre al personale sanitario della Croce Bianca savonese, gli agenti della Polizia locale per i rilevamenti del caso e per regolare il traffico, particolarmente consistente in quella porzione di città e in quell'orario.