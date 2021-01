Come usare correttamente il defibrillatore: il tutorial della Croce Bianca di Cairo (VIDEO)

Per il ciclo “NutriMente 2020/2021 in videoconferenza”, i militi della Croce Bianca di Cairo Montenotte hanno spiegato in un video come usare correttamente il defibrillatore.

Il tutorial è stato pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social del comune valbormidese. Per vedere il video (CLICCA QUI).

Attualmente sul territorio comunale, grazie alla collaborazione tra comune e AVO, sono sei le postazioni dotate di defibrillatore: piazza della Vittoria, Porta Soprana, Rocchetta (farmacia), Ferrania (farmacia), Bragno (polisportiva) e San Giuseppe (farmacia).