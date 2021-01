Obbiettivo immunità: con questi ritmi di vaccinazione una copertura sufficiente non prima di 2 anni in Liguria

Si è dato un anno circa la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus presieduta da Domenico Arcuri per arrivare a giungere una copertura vaccinale della popolazione italiana sufficiente a sconfiggere il Covid19 entro fine 2021. Ma, se il buongiorno si vede dal mattino, l'obbiettivo potrebbe essere ben più distante.

Uno studio elaborato dal Pse Lab del Politecnico di Milano, analizzando i ritmi con cui le diverse Regioni stanno procedendo alla somministrazione dei vaccini, dipinge infatti un orizzonte tutt'altro che confortante e prossimo se utilizzato il solo antidoto fornito con la doppia somministrazione da Pfizer: poco più di 2 anni e mezzo a livello nazionale per raggiungere l'immunità di gregge, 5 anni per avere una copertura del 100% della popolazione. Stando ai dati relativi al 12 di gennaio.

In questo scenario la Liguria si collocherebbe appena al di sotto della media nazionale nel percorso di raggiungimento di quel 67% di vaccinati che significherebbe la cosiddetta immunità di gruppo, per la quale servirebbero 2 anni e 157, mentre per la vaccinazione della totalità dei cittadini liguri si dovrebbero attendere 4 anni e 315 giorni.

Uno studio che conferma i timori evidenziati dalla startup tedesca BioNTech, al fianco di Pfizer nello sviluppo dell'antidoto attualmente distribuito dal sistema sanitario nazionale in attesa di quello dell'americana Moderna e dell'Italia inglese Astra Zeneca, secondo cui altri vaccini sono necessari per garantire una copertura adeguata alla popolazione, e che suona un campanello d'allarme per il governo: per uscire dal tunnel dell'epidemia serve accelerare, nonostante lo scenario sia ancora piuttosto fluido.