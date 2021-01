Pietra Ligure, Foscolo (Lega): "Approvate in Consiglio mozioni su Accame, regolamento animali e polizia urbana"

"Il Consiglio Comunale di Pietra Ligure, nella sua seduta di venerdì 15 gennaio, ha approvato le mozioni da me presentate per onorare la memoria dell’ex sindaco Giacomo Accame, per l’istituzione di un regolamento comunale per la tutela degli animali e per il regolamento di polizia urbana". Così Sara Foscolo, deputata della Lega, capogruppo Lega in consiglio comunale a Pietra Ligure.