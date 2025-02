Gianni Pettenati si è spento ad Albenga: voce simbolo degli anni ’60

Nel 1967 partecipò al Festival di Sanremo con La rivoluzione e si esibì nei principali concorsi musicali dell’epoca: Un disco per l’estate con Io credo in te, il Cantagiro con Un cavallon nella testa – brano firmato da Paolo Conte – e Scala reale, dove gareggiò nella squadra di Claudio Villa e Iva Zanicchi. L’anno successivo tornò al Festival di Sanremo, questa volta in coppia con Antoine, arrivando in finale con La tramontana.