Un parco o una strada per il piccolo Domenico: da Ceriale la proposta del Movimento Indipendenza

"Quello che è accaduto a Domenico Caliendo, il bambino di Napoli di appena due anni morto per aver ricevuto un cuore danneggiato, deve rimanere nella memoria di tutti gli Italiani. Motivo per cui proponiamo di intitolargli una strada o un parco in ogni città e paese d'Italia partendo da Ceriale".

A intervenire prendendo spunto dal dramma del piccolo Domenico, una vicenda che ha suscitato profonda commozione in tutta Italia, è il Movimento Indipendenza per bocca del suo vice coordinatore regionale, Fabrizio Marabello. Da lui parte l'iniziativa politica: dedicare al piccolo una strada o un parco in ogni città e paese d’Italia, partendo da Ceriale

"Ci appelliamo alla sensibilità del sindaco Marinella Fasano, che oltre a essere madre è nonna, e chiediamo a lei e alla giunta comunale di attivarsi in tal senso - afferma Marabello - È vero, Domenico non è ligure né la sua famiglia ha mai avuto rapporti con Ceriale. Ma quante sono le persone passate tragicamente alla storia alle quali sono state intitolate, vie, piazze e giardini in tutta Italia e non solo nella propria città di origine? Ebbene, noi riteniamo che la straziante vicenda del piccolo Domenico che ha commosso l'Italia non deve essere dimenticata e che la sua morte causata dalla malasanità deve obbligare le istituzioni, la politica e tutti noi cittadini di questa Nazione a una seria e severa riflessione sul valore e il rispetto della vita, soprattutto se si tratta di bambini innocenti".

"Il Movimento Indipendenza si unisce al dolore dei genitori di Domenico e si impegna sul piano politico affinché in Italia questi gravi episodi, che non ci fanno certo onore, non accadano mai più" conclude la nota.