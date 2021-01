Stella, via alla realizzazione di una nuova area picnic nelle zone ex Anas

Una nuova area picnic a Stella San Giovanni nelle aree del reliquato ex Anas.

La giunta comunale ha deliberato la progettazione definitiva esecutiva dei lavori che andrebbero a unirsi alla riqualificazione della località Rovieto Superiore nella quale verrà realizzato un nuovo parcheggio e verrà migliorata la sicurezza stradale sia pedonale nei pressi del polo scolastico (tramite la segnaletica orizzontale con percorsi pedonali dedicati ed attraversamenti pedonali rialzati) che veicolare (spazio ad uma nuova rotatoria a raso in corrispondenza dell'incrocio SP 334 / SP 32).

La nuova area picnic è presente nei pressi della provinciale 334, a monte dell'incrocio sulla Sp32 ed in passato era già stata destinata per quell'utilizzo e attualmente è in disuso.

L''amministrazione invierà l'istanza di cofinanziamento all'interno del bando progetto l'outdoor del G.A.L. ValliSavonesi per 80mila euro e 60mila euro invece dovrebbe stanziarli il comune.