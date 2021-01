Carcare, la polizia locale in festa per San Sebastiano (FOTO)

Nel giorno di San Sebastiano, Carcare ricorda il santo patrono della polizia locale. La messa officiata presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, è stata celebrata da Padre Italo Levo. Tra le autorità presenti, il Questore di Savona, Dott. ssa Giannina Roatta, numerosi sindaci della Val Bormida, rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Protezione civile.

La cerimonia religiosa è servita a ribadire il grande ruolo sociale svolto da tutti gli agenti, sempre a contatto con i cittadini.

“La polizia locale – ha evidenziato il sindaco Christian De Vecchi – rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza. Abbiamo deciso di celebrare una messa solenne ogni anno e per sottolineare l’attaccamento dei nostri agenti al territorio e alle tradizioni, in occasione del 400° anno di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie in Carcare, abbiamo scelto la Chiesa del Collegio Calasanzio".

“Gli agenti non fanno solo multe, ma operano su diversi campi, in particolar modo quello della sicurezza, della prevenzione e del controllo – ha aggiunto e concluso il comandante Luca Pignone - Questa importante ricorrenza contribuisce a far conoscere quelle che sono le attività portate avanti quotidianamente da ogni singolo agente, sul territorio, dentro gli uffici del comando e soprattutto nell’attività di formazione alla legalità nelle scuole di Carcare".