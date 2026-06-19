Varazze, 70 addetti ai lavori all’incontro ANUTEL sui tributi locali

Grande partecipazione ieri giovedì 18 giugno all’incontro di studio organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) presso la Sala Consiliare del Comune di Varazze. L’evento, dal titolo “Le ultime novità in materia di tributi locali”, ha accolto 70 addetti del settore, provenienti da diversi Comuni delle province di Savona, Genova, Imperia, Alessandria, Cuneo e Torino.

L’incontro, rivolto ad amministratori, segretari generali, dirigenti, funzionari e operatori degli uffici tributi e finanziari dei Comuni, ha rappresentato un importante momento di aggiornamento tecnico su alcune delle tematiche più stringenti che interessano gli Enti Locali in materia di tributi, offrendo un'occasione di confronto e condivisione tra i diversi enti del territorio.

Ad aprire i lavori è stato Angelo Repetto, Presidente del Comitato Regionale ANUTEL ETS per la Liguria, seguito dal saluto del Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici e della Dirigente del II Settore Amministrativo-Finanziario Maria Grazia Abbruzzi. Il programma è stato sviluppato dal relatore Christian Amadeo, dirigente della Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione della Città di Torino e componente del Gruppo Tecnico Tributi ANUTEL, che ha guidato la platea nell'approfondimento di questioni tecniche di alta complessità.

Sono stati affrontati molti aspetti cruciali della gestione tributaria locale, tra cui le novità in materia di IMU (con particolare attenzione all'approvazione delle aliquote e alle esenzioni), i complessi aggiornamenti riguardanti la TARI e le recenti evoluzioni sull’imposta di soggiorno. Un focus specifico è stato inoltre dedicato alle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

La straordinaria risposta in termini di presenze testimonia quanto sia fondamentale, per il personale della Pubblica Amministrazione, disporre di momenti di confronto costante sulle evoluzioni normative. L'ampia affluenza registrata conferma la necessità condivisa degli enti locali di ottenere risposte chiare e strumenti operativi utili per gestire con efficacia le complesse sfide quotidiane che interessano gli uffici tributi.

L’evento, caratterizzato da un alto profilo tecnico, ha garantito ai partecipanti un proficuo scambio diretto, confermando la missione di ANUTEL nel supporto continuo alla formazione e alla qualificazione della Pubblica Amministrazione.