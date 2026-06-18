Alluvione 2016 a Cisano sul Neva, il luogotenente dei Carabinieri La Monaca insignito della Medaglia d’oro al merito civile

Una cerimonia di forte valore simbolico per rendere omaggio al senso del dovere e all’abnegazione dimostrati durante l’alluvione che il 25 novembre 2016 colpì Cisano sul Neva, evento ricordato dalle cronache locali come «un’alluvione senza precedenti». In quell’occasione, insieme agli enti preposti e ai cittadini, i militari dell’Arma dei Carabinieri furono impegnati in prima linea nelle operazioni di soccorso, operando per assistere la popolazione colpita dall’emergenza.

Proprio facendo riferimento a quei fatti, nella giornata odierna il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, il colonnello Augusto Ruggeri, ha consegnato al luogotenente in congedo Gaetano La Monaca la Medaglia d’oro al merito civile, conferita con la seguente motivazione: «Con eccezionale senso di abnegazione, in occasione di una violenta alluvione che aveva causato l'esondazione di un torrente, non esitava, insieme ad altri commilitoni, a soccorrere tre persone bloccate all'interno di un’autovettura, riuscendo a trarle in salvo pochi istanti prima che il veicolo fosse trascinato dall'impetuosa corrente. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere».

Nato a Caltanissetta 66 anni fa, La Monaca ha intrapreso il proprio percorso nell’Arma dei Carabinieri dopo il periodo di formazione presso gli istituti di Velletri e Firenze. Ha quindi prestato servizio in Piemonte fino al 1993, operando tra le province di Torino e Vercelli, per poi essere trasferito in Liguria.

Nel territorio ligure ha assunto prima il comando della Stazione dei Carabinieri di Zuccarello, incarico ricoperto fino al 2002, e successivamente quello della Stazione di Cisano sul Neva, che ha guidato fino al pensionamento per limiti di età nell’agosto 2019. Nel corso della carriera ha ottenuto diverse onorificenze, conferite sia dalla scala gerarchica dell’Arma sia dal Ministero della Difesa, a riconoscimento del servizio prestato.

La cerimonia odierna ha voluto sottolineare il valore dell’intervento svolto durante l’emergenza del 2016 e il ruolo dei militari impegnati nelle operazioni di soccorso sul territorio.