Piscine ancora ferme, Rossetti (PD): "Istituzioni di ogni livello collaborino per disporre i giusti aiuti"

Ad affermarlo è il consigliere regionale del PD, Pippo Rossetti, che poi continua: " Facciamo chiarezza e superiamo la sindrome infantile e un po' spudorata degli assessori Benveduti e Ferro che si appellano sempre al Governo per nascondere ciò che non sono in grado di fare e che pensano di cavarsela con un aiutino medio di 3mila euro per ogni impianto ".

"Propongo che la Regione convochi immediatamente un tavolo con i gestori degli impianti natatori e le Amministrazioni Comunali che sono le proprietarie degli impianti e che si troverebbero in gravissime difficoltà nel caso in cui le società restituissero gli stessi, come sta accadendo per la Crociera di Sampierdarena – a cui va la nostra solidarietà – che chiude per mancanza di risorse a di aiuti" spiega il consigliere dem.