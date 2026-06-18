Carceri, Patto per il Nord: "Questione seria da risolvere, non può diventare mera propaganda elettorale"

"Siamo davvero contenti e soddisfatti che il consigliere regionale di maggioranza Angelo Vaccarezza (FI) si stia interessando alla problematica carceri, soprattutto in Provincia di Savona. Di piani di edilizia penitenziaria finiti nel nulla, o quasi, se ne contano a bizzeffe. Come ha ricordato pure la Corte dei Conti, quando un anno fa intimò all’esecutivo di Meloni di portare a termine almeno le opere previste nel piano emergenziale programmato dal governo Monti". Così, attraverso una nota stampa, Patto per il Nord Liguria.

"Il piano di edilizia penitenziaria del governo è fermo al palo, mentre l’istituzione continua di nuovi reati e aumenti di pene hanno riempito le celle, senza migliorare la sicurezza dei cittadini, e la popolazione carceraria under 24 e minorile è aumentata - si legge ancora nella nota - Patto per il Nord Liguria rammenta che in provincia di Savona il Penitenziario S. Agostino è stato chiuso definitivamente nel 2016. Attualmente, il territorio provinciale savonese non dispone di un istituto penitenziario in funzione. Pensavamo di essere stati meri profeti in Patria quando abbiamo scritto un articolo sull'argomento il 21.05.2026".

"Siamo fiduciosi che il governo ascolterà un così autorevole proprio rappresentante, in quanto è una questione seria da risolvere e non può diventare mera propaganda elettorale", concludono da Patto per il Nord Liguria.