Savona 2021, previsto vertice tra Bozzano, Vaccarezza e Toti: "Lavoriamo prima all'alleanza che possa sostenere il candidato sindaco"

Venerdì 22 gennaio si riunirà anche il Pd con l'assemblea comunale per fare quadrato sul nome di Marco Russo. Ripamonti (Lega): "Siamo pronti a governare la città di nuovo"

Sarà un venerdì 22 gennaio importante per il futuro delle elezioni comunali di Savona. Domani infatti sono previsti due appuntamenti che potrebbero già smuovere le acque per le amministrative savonesi. Si riunirà l'assemblea cittadina del Partito Democratico che potrebbe sciogliere le riserve sull'avvocato Marco Russo che con il suo Patto per Savona dovrebbe essere il candidato sindaco proprio dei dem e dei partiti di sinistra. Il centrodestra comunque non resta a guardare e nello stesso giorno si svolgerà un vertice tra i consiglieri regionali savonesi Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano (responsabile di Cambiamo per le comunali del comune capoluogo) e il presidente della Regione Giovanni Toti. "Lavoriamo prima di tutto all'alleanza che possa sostenere il futuro candidato sindaco. Le esplorazioni comunque non si sono mai fermate - dice Bozzano - Santi? Uno spazio per lui ci sarà sicuramente se lo vorrà". L'attuale assessore ai lavori pubblici pare sembra voglia correre da solo nel caso in cui il centrodestra non trovi una quadra (leggi QUI). “Mi sto muovendo molto in questo periodo e sto ricevendo diversi riscontri positivi in città. Qualsiasi cosa succeda, con l’appoggio di Cambiamo o correndo da solo, l’importante è che la lista sia composta da savonesi, no ai candidati da fuori” aveva specificato Santi nel suo out out. Nelle file della Lega proseguono le interlocuzioni, nessun nominativo, anche se da indiscrezioni come già avvenuto in passato, Dario Amoretti, 71 anni, presidente della Cassa Edile di Savona e ex vicesindaco dal 94 al 98 nella giunta del primo cittadino Francesco Gervasio, potrebbe essere una delle figure sondate dal Carroccio. "Noi siamo promotori di una lista di centrodestra composta dalle diverse realtà che hanno sostenuto il presidente Toti e questo è quello che noi diamo come imput prima di tutto - dice il commissario della Lega in provincia di Savona Paolo Ripamonti - C'è comunque un sindaco uscente a cui bisognerà chiedere cosa vuol fare, Ilaria Caprioglio nutre il mio rispetto e con tutte le difficoltà del mondo è riuscita a tenere a galla la città. Siamo pronti a governare la città di nuovo".

Luciano Parodi

