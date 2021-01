Maltempo, scattata l'allerta meteo per piogge diffuse e temporali sul centro levante ligure

E’ scattata alle 6 l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali che riguarda il centro levante della regione (zone B, C, E). Alle 10 i comuni interessati dai grandi bacini della zona C passeranno in arancione (LEGGI QUI).

Nelle ultime 12 ore si sono registrate precipitazioni generalmente moderate soprattutto sul settore di centro levante della regione, zone dove anche attualmente insistono le piogge.