Il 29 e il 30 gennaio si svolgerà il "Non congresso di Alleanza Civica del Nord"

Si parlerà anche di Savona al Convegno del primo Non congresso di Alleanza Civica del Nord, il prossimo 29 e 30 gennaio. L’associazione, presieduta da Franco D’Alfonso, consigliere comunale a Milano, raccoglie una rete di movimenti civici e si è ormai sviluppata in molte regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria e Lazio).

Nel coordinamento siede una savonese, la manager PierCarla Delpiano che ha organizzato il primo comitato di Alleanza Civica per Savona e che sta lavorando ad alcune proposte progettuali per la città della torretta.

”Ci confrontiamo con tutte le parti politiche e i movimenti che credono nel federalismo e siamo consapevoli del forte cambiamento che dovranno affrontare le città dopo la pandemia. Per questo siamo convinti che solo un movimento davvero civico sia in grado di superare il tradizionale bipolarismo in nome di una proposta politica veramente utile in questa fase storica. Vogliamo dare un contributo di contenuto al dibattito politico e se possibile partecipare alla stesura e alla condivisione di programmi di sviluppo economico e sociale in vista delle prossime scadenze elettorali” ha sottolineato PierCarla Delpiano.

Tra i relatori figurano Franco D’Alfonso, Carlo Calenda, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato, Giuliano Pisapia e sono previsti interventi degli esponenti politici Roberto Arboscello, consigliere regionale PD, e Barbara Pasquali, consigliere comunale Italia Viva, oltre alla voce civica dell’imprenditore Francesco Ferro.