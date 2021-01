Da ConTè al Molo 8.44 di Vado Ligure il paradiso per chi ama le calzature

ConTé Scarpe e Moda è uno dei tanti store presenti al Molo 8.44.

Il paradiso per chi ama le calzature, con prodotti made in Italy, per uomo, donna e bambini, oltre ad un’ampia selezione di articoli di pelletteria.

All’interno del negozio il personale competente e qualificato saprà aiutare i clienti nella scelta della calzatura che più può piacere, consigliando l’accessorio giusto a seconda dello stile e gusto personale.

Possono approfittare dei vantaggi esclusivi riservati ai soci con la card attivabile in store con aggiornamenti per non perdersi gli ultimi arrivi e le promozioni.

ConTè Scarpe e Moda: impossibile uscire a mani vuote.