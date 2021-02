La Fiaba della Domenica: "Pulsatilla"

C’era una volta un regno lontano, lontano e fatato, fatato e perbene, un regno dove nessuno si arrabbiava mai, ognuno era pacato con l’altro, ciascuno tollerava le file, ogni persona, dal re sino all’ultimo dei sudditi, era accondiscendente, composta, moderata.

Questo regno, il regno di Hypocrisus, non era sempre stato così.

Hypocrisus era un tempo diviso tra le terre di Iracundia e di Acedia, sempre in guerra tra loro, sempre in lotta mortale per il predominio dell’una sull’altra, con i sudditi dei rispettivi re Hepar e Sulfur sempre pronti a scannarsi per un nonnulla.

Anni e anni di orrori, di assalti, di tranelli, di imboscate, di tradimenti, di arroccamenti, di assassinii, di assedi, di stupri, di orribili torture, intervallati solo da brevi spazi di tregua per rinsaldare le forze, non avevano portato a nulla.

Se pareva che Iracundia stesse per prevalere dopo lo sgozzamento dei bimbi di Acedia, ecco re Sulfur con mille catapulte distruggere il castello di Hepar e rapirne gli infanti.

E così via, all’infinito, senza pace, senza respiro, con cattiveria, con rabbia, con un esasperato campanilismo di borgata, con la forte identità di appartenenza pari almeno all’odio per il nemico vicino.

Nessuno sapeva dire quando fosse cominciato: chiaramente i sudditi di Hepar incolpavano gli abitanti di Acedia e, ovviamente, questi riversavano la colpa sui fedelissimi di Iracundia.

L’inizio si perdeva nella notte dei tempi e i pochi che erano riusciti a invecchiare, scampando ai massacri, non rammentavano se non accecati dall’odio.

Accecati davvero … i due contendenti, re Hepar e re Sulfur, avevano infatti un vezzo assai strano, quello di essere collezionisti di occhi.

Nelle vinte battaglie, sia l’uno sia l’altro, ordinavano ai propri pretoriani di cavare gli occhi ai nemici abbattuti, morti o feriti che fossero, per poi riempirne ampi barattoli sott’olio ed esporli a monito in castelli e contrade.

E tenevano una conta degli occhi strappati, una macabra conta divenuta una inquietante tenzone, con annunci, con sfide, con turpi dileggi sui ciechi rimasti.

I gentili cavalieri di ambo le parti, nei rari momenti di assenza di guerra, si chiamavano a disfida in tornei e giostre il cui palio era la preda più ambita, gli occhi dei rivali.

E così, al cavaliere abbattuto dopo una rabbiosa tenzone, il vincitore cavava gli occhi tra il tripudio del popolo in massa.

Si diceva anche che quando un regno aveva un palese vantaggio di occhi scippati, chi era in svantaggio recuperava da ignari viandanti e addirittura da propri abitanti che volentieri donavano gli occhi per giungere al primato.

Era davvero un vivere male, un vivere infame, ove il rispetto dell’altro era la paura che questi sapeva imporre, ove il furto degli occhi accecava in un delirio di rabbia, chiunque vivesse in quelle contrade.

Neppure la propria magione era sicura: e se tuo figlio, in cambio di onori e prestigio, consegnava i tuoi occhi allo scudiero del re, il quale così riceveva favori? E se tua moglie, invaghita del re, ti cavava nottetempo gli occhi per donarli al sovrano come pegno d’amore? E se il vicino di casa, geloso e guardingo, assoldava mercenari per accecarti e per poi dare la colpa ai rivali?

Morte e buio, buio degli occhi e del cuore, buio della ragione e cecità del sentimento: impossibile una via d’uscita, impossibile andarsene, impossibile restare, impossibile vedere una luce.

D’altronde i regnanti, accecati di collera e di accidia, si ritenevano a posto con la propria coscienza dando sempre la colpa all’altro, in una perversa spirale portatrice di buio.

Per la verità, gli avi dei due malevoli re avevano provato a stabilire regole condivise di convivenza pacifica: ma non era servito a nulla, se non a invocare le regole come legittimazione del proprio essere cattivo, del proprio andare contro, del proprio proiettare sull’altro la radice del male, in una pugnace rincorsa all’invettiva più provocante per far scorrere di nuovo il sangue.

Tanto sangue, dalle membra e dai bulbi oculari.

Era una situazione insostenibile, i due regni erano destinati al declino e all’estinzione per reciproco genocidio.

Ma c’era il mago Pilatus.

Pilatus viveva sul monte Arcigno, in solitudine, come un vero eremita, fuori da ogni umana protervia e da ogni contendere.

Un tempo era stato un mercenario, vendendo i suoi magici servigi un po’ all’uno, un po’ all’altro, un po’ a Iracundia, un po’ ad Acedia, ma poi si era defilato, lasciando i rissosi vicini a scannarsi per i fatti loro.

Si era ritirato in buon ordine sul monte Arcigno in una grotta ove il necessario era presente e, se non c’era, con la magia appariva.

Ma ora era tempo di intervenire: non ne poteva più di vedere la sua acqua, l’acqua della sorgente Lipuzia, rossa di sangue e imbevibile, non ne poteva più di essere ogni giorno svegliato dalle urla dei rissosi e dai lamenti dei morenti, non ne poteva più di essere turbato dalle maledizioni dei ciechi e dalle grida degli sgozzati, non riusciva più a dormire con il pensiero di un tranello, di cader vittima di un’imboscata, di veder i propri occhi strappati nonostante il potere della propria magia.

Non ne poteva più di sentirsi inattivo, impotente, sospeso in un limbo mentre vicino a lui l’inferno straripava di fuoco e di fiamme che avrebbero potuto incenerirlo.

Così Pilatus decise: riprese in mano i vecchi libri riposti, scongelò pozioni e filtri ormai archiviati, ripose inedia ed ignavia e si rimise in gioco.

Ma da mago, da grande mago quale lui era, arbitro e artefice del proprio e dell’altrui destino.

In fondo che cosa veramente lui desiderava? Schierarsi con Hepar, il sanguinoso re di Iracundia? Allinearsi con Sulfur, il cavaocchi di Acedia?

No certo.

Pilatus ambiva alla quiete, a una magica quiete priva di tensioni, di rumori, di urla, di strepiti, di grida e di paura.

Desiderava non provare terrore, rilassarsi nella certezza di non avere paura di risvegliarsi accecato, di non venir disturbato, di non dover essere guardingo.

Voleva guardare dall’alto, dall’alto del suo monte eletto a dimora dove le bassezze del genere umano non potevano e non dovevano giungere con il loro stridente clangore.

E allora ecco la giusta magia: far cessare le guerre, sanare tutte le liti, fare smettere la collezione di occhi, indurre gli uomini a coesistere in pace.

Doveva partire da zero.

Doveva cancellare Iracundia e Acedia.

Certo non era semplice, doveva stare molto, ma molto, ma molto attento nel dosare filtri e pozioni, nel pronunciare le antiche formule di rito.

Un piccolo errore e il risultato poteva essere fatale ed errato, controproducente ed esasperato.

Ma lui, da grande mago qual era, doveva riuscire nell’intento: fare nascere una nuova città dalle ceneri delle due precedenti, Hypocrisus, il nuovo regno di pace e concordia, di regole rigide e di protocolli attenti, di legulei e di giudici imparziali, di notizie libere e di libere scelte.

E vi riuscì.

Cercò tutti gli ingredienti che servivano: la legge, la ragione, l’uguaglianza, la disciplina, il controllo, i diritti e soprattutto le prescrizioni; ogni comportamento doveva essere previsto, controllato pubblicamente e sanzionato se del caso.

Mescolò la mistura, pronunciò la magica formula e, per incanto, ogni guerra finì, le collezioni di occhi vennero gettate nelle fogne, le armi deposte, i cittadini sudditi di Iracundia e di Acedia divennero i cittadini sudditi di Hypocrisus, i re Hepar e Sulfur diventarono i consiglieri avveduti del nuovo re Pontius.

E iniziò così una nuova vita.

Nuova davvero e davvero diversa, così diversa da apparire strana e, devo dire, monotona per i sudditi del regno appena costituito.

Sì, un po’ monotona, perché, per il timore di liti, di questioni, di veder scorrere di nuovo il sangue, il mago Pilatus ed il nuovo re Pontius erano stati ed erano estremamente attenti a disciplinare ogni cosa, ogni dove, ogni azione ed ogni relazione.

Certo ora si usciva tranquilli, gli occhi erano minacciati solo da miopia e cataratta, nonché dal troppo fissare nel vuoto per assenza di stimoli.

Ma era certo meglio di prima.

I sudditi non avevano passioni, ma la passione certo conduce a soddisfare le proprie voglie, dove le voglie la fanno da padrone certo si scatena una nuova tenzone.

Ma … rime a parte, la vita scorreva tranquilla e incolore, disciplinata e somigliante alle giornate radiose dei paradisi senza Dio.

Le case erano tutte grigie, onde non suscitare l’invidia degli altri con inopportuni colori, le finestre erano ampie in modo che si potesse essere spiati dai vicini di casa onde non cadere in tentazione, il cibo e i beni erano razionati con cura in modo da non creare opulenza spocchiosa, i rapporti tra le persone erano ordinati da rigidi protocolli e prevedibili nei minimi dettagli.

D’altronde, se la natura umana aveva portato alla continua e sanguinosa disputa, era giusto trascorrere il proprio tempo di vita spegnendo ogni giorno la natura stessa, se le fiamme della passione avevano portato alla cecità della ragione, era giusto che la ragione irrorasse il sentimento, smorzandone il fuoco.

E tutti erano d’accordo.

D’accordo a vivere vestiti di grigio, in grigie case sotto un grigio cielo anch’esso triste, ma calmo, con calme e grigie relazioni tra persona e persona, sotto il vigile occhio del re Pontius e della sua onnipresente polizia, garante della quiete dopo la tempesta e protettrice del sol… dell’avvenire.

Erano tutti d’accordo.

Meno Pulsatilla.

Non Pulsatilla.

Pulsatilla fremeva, fremeva di vita.

Pulsatilla era sola, di una solitudine profonda e lacerante, insanabile quanto pulsante.

Timida e schiva, avrebbe potuto e dovuto essere a proprio agio nel paradiso dell’assenza di calore che era il regno di Hypocrisus, e invece no!

Lei non riusciva a capire, non riusciva ad accettare l’uguaglianza del grigio, il grigiore dei toni, la disciplina del regno.

Certo, comprendeva, sapendo del prima, che si era dovuto correre ai ripari.

Ma perché dalle passioni esplosive si doveva arrivare all’assenza di passione? Perché dal predominio del sangue si era passati al predominio anemico? Perché dalla prepotenza dell’azione si era giunti alla prepotenza dell’inedia? Perché dalla regola del più forte si era giunti alla forza della regola? Perché dal delirio dell’accecamento si era giunti alla cecità del cuore?

Pulsatilla proprio non se lo spiegava.

E soffriva.

Soffriva nel dover contenersi, nel contenere gli affetti, le pulsioni, le passioni, i sorrisi, gli abbracci, soffriva nel vedere il clima di sospetto, nel quale se una persona apriva troppo la bocca in un sorriso, veniva tacciata di essere un controrivoluzionario, se una persona usava il colore veniva schedata dalla polizia, se un’altra usava il calore rischiava una purga nelle fredde e desolate lande a nord di Hypocrisus.

La vita debordava in lei, giovane ragazza, i suoi grigi e ruvidi vestiti non riuscivano a nascondere le sue grazie, i suoi odori, i suoi sapori, il calore del sogno di una vita all’insegna del cuore.

Ed era sola.

Aveva capito che non poteva parlare del suo stato d’animo con nessuno.

I genitori chinavano mestamente il capo e portavano il dito alle labbra, chiedendo il silenzio, le compagne si defilavano timorose di essere spiate, gli insegnanti erano i paladini del grigio: Hypocrisus era il migliore dei mondi!

Pulsatilla si rifugiava nella notte: sotto le coltri fantasticava, arrivavano principi azzurri per cavalcare su bianchi cavalli in verdi praterie, sotto l’azzurro del cielo in lotta con l’oro del sole per il predominio della gioia.

Ed erano cristalline cascate, oscuri boschi da esplorare sotto la guida di un raggio di sole e di uno scoiattolo ardito che gioca sui rami, uccelli dalle piume colorate e dai becchi variopinti, mari immensi con onde tumultuose in cui si immergeva per poi emergere in groppa a un delfino.

Per poi dormire ed attendere sogni di vita.

E dal sogno arrivò la soluzione.

La sua nonna Elicrisa, dolce e colorata nonnina, che segretamente dipingeva in soffitta, ponendo su tela i sogni suoi e di Pulsatilla, arrivò in sogno beata, piena di luce e di colore, per riportare la vita a lei e a tutto Hypocrisus.

<<Cara Pulsatilla, so quanto la vita pulsi in te e quanto amore hai da donare. Vai sul monte Arcigno, dal mago Pilatus. Egli quando ha composto la magica pozione per far cessare la guerra, forse timoroso e titubante, ha scordato alcuni ingredienti. Il mago ha usato legge, ragione, uguaglianza, disciplina, controllo, diritti, prescrizioni; lui voleva una vita tranquilla, priva di contrasti e prevista nei minimi particolari, ma ha dimenticato spontaneità e affetto, calore e contatto. Vai da lui e chiedi che aggiunga al brodo originario questi dolci elementi, chiedilo a nome mio, lui mi conosce bene e sa quanto l’amore mi sia congeniale>>.

Pulsatilla, di soprassalto, si svegliò con il cuore in tumulto.

L’amata nonna Elicrisa le aveva fornito la strada maestra per ridare la vita ai sudditi di Hypocrisus.

E così fece un bel viaggio, sola come sempre, ma con le ali ai piedi.

Era impervio il cammino sino al monte Arcigno, ma lei volava, non sentiva né stanchezza né torpore, il pensiero di avere in mano il cambiamento della vita di tutti la esaltava.

E in un battibaleno arrivò al cospetto del mago Pilatus.

Era grigio anche lui.

Il vecchio mago, colorato amico della sgargiante nonna Elicrisa, era ora triste e ricurvo, ma pacato, lento e intorpidito, ma tranquillo, spento e ammorbato nell’animo, ma sicuro in un cieco domani privo di passionali accecamenti.

Pulsatilla, di getto, gettò al mago il suo sogno.

E fu la catarsi.

Il mago, dopo anni e anni di inattività dei muscoli facciali, sorrise.

E fu preso da una inconsueta eccitazione, da un inusuale fermento.

Doveva ritrovare i suoi libri, doveva scongelare i suoi ibernati elementi.

Polvere, incrostazioni, ragni, ragnatele, convinzioni, sospetti, prescrizioni, liturgie cadevano dagli scaffali del vecchio fremente.

Ed ecco quanto cercava!

Come aveva detto in sogno Elicrisa, ecco spontaneità e affetto, ecco calore e contatto e, perché no, aggiungiamo un pizzico di improvvisazione e di follia!

E così fece, rimescolò gli ingredienti, ma la pentola del controllo era ormai rovinata e poi era proprio inopportuna.

Meglio usare quella dell’amore.

Mescolò e saltò, saltò e rise a crepapelle, abbracciò Pulsatilla e insieme coniarono il nuovo nome per il nuovo regno, quello di Prosperitas.

Tratto da: "Le fiabe per... affrontare la solitudine (un aiuto per grandi e piccini)", di Elvezia Benini e Giancarlo Malombra, collana "Le Comete", Franco Angeli Editore.

GLI AUTORI:

Elvezia Benini, psicologa, psicoterapeuta a orientamento junghiano, specialista in sand play therapy, consulente in ambito forense, già giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Cecilia Malombra, psicologa clinica, specializzanda in criminologia e scienze psicoforensi, relatrice in convegni specialistici per operatori forensi e socio-sanitari. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico.

Giancarlo Malombra, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova sezione minori, già dirigente scolastico, professore di psicologia sociale. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Associazione Pietra Filosofale

L’Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In concreto l’associazione, già costituita di fatto dal 27 gennaio 2016 e che ha ideato e avviato il concorso letterario Pietra Filosofale di concerto con l'amministrazione comunale, intende proporsi come soggetto facilitatore, promuovendo e stimolando proposte di cultura, arte e spettacolo sul territorio, organizzazione di eventi culturali e/o festival, ideazione e promozione di iniziative culturali anche in ambito nazionale, costruzione, recupero e gestione di nuovi spazi adibiti a luoghi di Cultura Permanente, anche all’interno di siti oggetto di riqualificazione e/o trasformazione quali ad esempio l’ex Cantiere Navale di Pietra Ligure, come già attuato nel 2018 presso la Biblioteca Civica di Pietra Ligure, ove ha curato un percorso specifico di incontri dedicati alla salute e al benessere attraverso il progetto “Il sogno in cantiere": il sogno, in onore e ricordo del cantiere navale che un tempo a Pietra Ligure ha dato vita a tante navi che sono andate nel mondo, vuole ritrovare nel “Cantiere” il luogo di cultura permanente dove poter trascorrere un tempo dedicato al pensiero del cuore, per nutrire l'anima con letture, scrittura creativa, musica, conferenze, mostre.

La “Filosofia dell'associazione” è quella di ridare vita al "Cantiere" in una nuova forma e in un nuovo spazio, ma con lo stesso intento di progettare e costruire "mezzi" speciali, per poter viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare spazio e tempo migliori in cui vivere.

L'Associazione vuole favorire l'alchimia di differenti linguaggi, promuovendo spazi di arte, cultura e spettacolo, convogliando le energie nascoste, rintracciando il messaggio archetipico attraverso la narrazione, tentando di recuperare i meandri del proprio Sé, per creare momenti di incontro, scambio e ascolto e per gioire dell'Incanto della Vita. L'aspetto narrativo si è già concretizzato nel 2016 attraverso l'esperito Concorso letterario sulla fiaba; la fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare. L'intento è quindi quello di compiere il “varo” di un “Festivalincantiere” quale contenitore di numerose iniziative, in primis il recupero del concorso letterario sulla fiaba, per poter consentire di viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare uno spazio e un tempo migliori in cui vivere e per offrire al Comune l'ampliamento della propria visibilità culturale sia a livello locale sia nazionale e oltre.

«I luoghi hanno un'anima. Il nostro compito è di scoprirla. Esattamente come accade per la persona umana.» scrive James Hillman

La triste verità è che la vera vita dell'uomo è dilacerata da un complesso di inesorabili contrari: giorno e notte, nascita e morte, felicità e sventura, bene e male. Non possiamo neppure essere certi che l'uno prevarrà sull'altro, che il bene sconfiggerà il male, o la gioia si affermerà sul dolore. La vita è un campo di battaglia: così è sempre stata e così sarà sempre: se così non fosse finirebbe la vita. (C.G.Jung, L'uomo e i suoi simboli)

Pedagogia della fiaba

La fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare e non come un competitor o peggio come un diverso stigmatizzabile in minus da omologare coercitivamente.

"L'aspetto linguistico così intenso ed evocante contesti e costrutti, spesso caduti nell'oblio, è il necessario contenitore, è la pelle del daimon che consente a ciascuno di riappropriarsi di conoscenza e di dignità, ricordando a tutti e a ognuno che l'ignoranza è la radice di tutti i mali". (Giancarlo Malombra in "Narrazione e luoghi. Per una nuova Intercultura", di Castellani e Malombra, Ed Franco Angeli).