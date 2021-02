Le strade del savonese accolgono Roglic: il campione sloveno tra i cicloamatori della domenica

Ad un certo punto in un classico giro domenicale in bici ti ritrovi in scia al due volte campione della Vuelta di Spagna Primoz Roglic.

Il 31enne ciclista della Jumbo Visma, terzo al Giro 2019 e secondo al Tour 2020, è stato avvistato da diversi cicloamatori che hanno potuto corrergli a fianco anche solo per qualche secondo tra Savona ed Albisola Superiore dove si è fermato.

Il campione sloveno che era rimasto in isolamento nella sua abitazione di Montecarlo per via di un contatto con una persona positiva al Covid 19, non aveva potuto aggregarsi con la squadra in ritiro ad Alicante in Spagna dal 18 fino al 29 gennaio.

Obiettivi del 2021? Il Tour de France che gli era stato soffiato nel 2020 all'ultima cronometro dal connazionale Tadej Pogacar e i giochi olimpici di Pechino. Il debutto stagionale dovrebbe avvenire alla Parigi-Nizza e cercherà di difendere le vittorie degli ultimi due anni della Liegi-Bastogne-Liegi, avvicinandosi alla Grand Boucle con il Delfinato. Roglic aveva chiuso per due annate consecutive in testa al ranking Uci World Tour.