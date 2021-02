Roccavignale, lavori di manutenzione nella galleria "Frate": traffico sospeso lungo la Sp 28 bis

Sospensione temporanea del transito veicolare nella galleria "Frate" lungo la Sp 28 bis, all'interno del comune di Roccavignale. Lo si evince dall'ordinanza della Provincia di Savona.

Il provvedimento valido per la giornata di domani, mercoledì 3 febbraio dalle ore 8.30 alle 19.30, si è reso necessario per lavori di manutenzione ordinaria all'interno del tunnel. La viabilità sarà deviata all'interno del centro abitato in frazione Strada.

I lavori si concentreranno sull'impianto di illuminazione. Lo scorso anno era stato completamente rifatto a seguito di un brutto incidente da parte di una moto, rendendo il tunnel più indipendente (le luci infatti si spengono a tratti). L'intervento si concentrerà proprio su uno di questi segmenti poiché il funzionamento è risultato essere problematico.