Pietra, organizzano una festa di compleanno in un ristorante: multati

L’altro ieri sera, verso mezzanotte a Pietra Ligure, i carabinieri della Stazione locale nell'ambito dei servizi disposti per il rispetto delle normative anti-Covid, hanno controllato un ristorante.

L’esercizio all'apparenza sembrava chiuso ma si sentivano delle voci provenire dall'interno. I militari sono quindi entrati e hanno sorpreso 7 persone, tutte residenti ad Albenga, seduti tranquillamente a tavola che stavano cenando e festeggiando un compleanno. La tavola era infatti ben apparecchiata con tanto di palloncini.

I carabinieri sono rimasti stupefatti da quanto constatato e hanno quindi proceduto alla contestazione delle violazioni.

Ai clienti sono state contestate le violazioni per il mancato rispetto del copri fuoco, per l’assembramento, per il mancato uso delle mascherine e per il mancato rispetto delle distanze. Il proprietario per il mancato rispetto dell’orario di chiusura alle 18, per aver consentito l’assembramento, per aver permesso un numero di persone seduto allo stesso tavolo superiore a 4 e per non aver indossato la mascherina. Per il ristorante è scattata anche la proposta di chiusura alla prefettura per un periodo che va da cinque a trenta giorni.