Tavolo del turismo, Ghiglia (Filcams Cgil): "Meglio tardi che mai"

Relativamente all'annuncio odierno di un Tavolo di Coordinamento del Turismo (leggi articolo QUI), commenta Cristiano Ghiglia di Filcams CGIL Savona: "Meglio tardi che mai. È da tempo che sollecitiamo un coordinamento territoriale per affrontare le prospettive di un comparto sempre più strategico come quello turistico.

È impensabile escludere dalla discussione le organizzazioni sindacali che, per quanto di competenza, hanno dimostrato con la sottoscrizione dei Patti per il Turismo, di accordi integrativi e progetti formativi nella bilateralità, di "essere sul pezzo" e portare contributi essenziali per salvaguardare stabilizzare e migliorare i rapporti di lavoro, fondamentali per un rilancio di un offerta turistica di qualità".