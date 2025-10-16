Dego, nasce un comitato cittadino dopo le alluvioni: valuterà le esigenze del territorio e presenterà proposte al Comune

Ieri sera il centro polifunzionale di Dego ha ospitato una riunione molto partecipata, con circa un centinaio di cittadini, promossa da chi ha subito danni dall’alluvione del 22 settembre scorso. Erano presenti anche tutti i membri dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Siri.

L’incontro è iniziato con la proiezione di alcuni video che hanno fatto il punto sulla situazione attuale, seguiti da un dibattito aperto tra cittadini e amministrazione. Al centro della discussione c’è stata in particolare la zona del rio Pollovero, gravemente colpita dall’esondazione. I residenti di quell’area hanno organizzato l’incontro per affrontare la crescente preoccupazione legata agli allagamenti sempre più frequenti.

Negli ultimi undici mesi, Dego ha dovuto affrontare due alluvioni, un dato che ha aumentato la frustrazione della comunità. Durante il dibattito, i cittadini hanno avanzato diverse proposte per cercare soluzioni concrete e prevenire futuri danni.

L’amministrazione comunale ha risposto: “Stiamo valutando la situazione. Nell’ultimo anno abbiamo già effettuato alcuni interventi, ma non basta. Con i fondi disponibili possiamo fare poco e serve un aiuto concreto da parte della Regione”. Si è parlato anche della manutenzione dei fiumi: “La legge consente di ripulire i corsi d’acqua e di alzare gli argini, ma non di rimuovere tutto il materiale accumulato, situazione che in molti casi genera problemi collaterali”.

I cittadini hanno lamentato la mancanza di proposte concrete, mentre l’amministrazione ha ribadito la propria posizione: “Stiamo gestendo molte somme urgenze e abbiamo in programma progetti mirati che, secondo noi, potranno ridurre questi problemi”.

Al termine della riunione, i residenti hanno annunciato la creazione di un comitato per valutare le esigenze della comunità e presentare proposte concrete all’amministrazione. Contestualmente è partita una raccolta firme che sarà inviata a Comune, Provincia e Regione. I cittadini deghesi, sempre più frustrati, chiedono azioni concrete per affrontare un problema che si ripete con preoccupante frequenza.