Jan Casella sul Levante alassino di Sant'Anna: "Sì alla riqualificazione, no allo snaturamento"

Dichiara Jan Casella, consigliere comunale del gruppo Alassio Volta Pagina: "Nei giorni scorsi abbiamo potuto leggere le dichiarazioni del Sindaco Marco Melgrati e del Vicesindaco Angelo Galtieri riguardanti gli interventi previsti sul tratto di costa a levante della città, nei pressi di Sant'Anna. Che questo meraviglioso angolo naturale necessiti di un miglioramento dei servizi e che la struttura dell'ex campeggio di Sant'Anna sia da ripensare è fuori discussione.

Il Sindaco e il suo Vice parlano di resort, ristorante, di una struttura a più piani, di un chiosco bar e di lettini da dare in affitto. Voglio vederci chiaro, così come vogliono saperne di più i molti cittadini che amano e frequentano questo angolo di paradiso naturale, un tratto di costa che, anche a causa delle numerose mareggiate, ha subito sovente drastiche riduzioni di superficie.

La spiaggia libera antistante, da sempre a disposizione di turisti e alassini, non deve subire la men che minima riduzione di fatto.

Per poter fugare i tanti dubbi, ho depositato in Comune un'interpellanza per conoscere i dettagli di quest'operazione e le dimensioni della struttura che l'amministrazione intende realizzare.

Inoltre chiederò in quale area e di quanta estensione si vorrebbe realizzare il servizio di noleggio di lettini, dove verrebbe posizionato il chiosco bar e in che modo, complessivamente, l'amministrazione intenda valorizzare, preservare e riqualificare quella splendida parte del nostro litorale, particolarmente amata dagli alassini".