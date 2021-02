Albenga, lavori Salita Fatima: dalla prossima settimana chiusura di un tratto di via San Calocero

Si informa che, a partire da lunedì 8 febbraio e fino a fine intervento (circa 10 giorni), sarà necessario chiudere un tratto di via San Calocero al fine di completare l'intervento di messa in sicurezza di Salita Fatima ad opera della ditta F.lli Garofalo.

La rampa di accesso alla salita che conduce a Regione Monti sarà invece regolarmente accessibile. Al fine di non arrecare disagi agli utenti dei mezzi pubblici e possibili assembramenti alle fermate – assembramenti che si sarebbero potuti verificare nel caso di temporanea soppressione di alcune fermate - la TPL in accordo con il comune, ha deciso di mantenere il percorso degli autobus diretti ad Alassio fino alla rotatoria di via Piave nella quale gli stessi opereranno inversione di marcia per poi immettersi sulla via Aurelia tramite lo svicolo in prossimità della concessionaria Ford.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “L’intervento di messa in sicurezza di salita Fatima a seguito degli eventi calamitosi intervenuti sul territorio deve arrivare a conclusione. Purtroppo sarà necessario posizionare alcuni tiranti che impediranno la percorribilità del tratto di strada interessato dall'intervento. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione in relazione agli eventuali disagi al traffico che dovessero verificarsi. Un ringraziamento particolare va a TPL per la collaborazione”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: "Disagi purtroppo necessari, che però, grazie alla collaborazione di TPL, non impatteranno sugli utenti del trasporto pubblico. L’ordinanza di viabilità è già stata emanata e la ditta inizierà le operazioni lunedì mattina. L'auspicio è che si possa completare tutto ancor prima di quanto previsto, ma dipenderà dalla progressione del cantiere e dal meteo".

TPL Linea avvisa dunque la spettabile clientela che a decorrere da lunedì 8 febbraio 2021 e sino terminate esigenze, a seguito della chiusura di via San Calocero in Comune di Albenga, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

- linea 40 direzione Andora-Finale regolare percorso;

- linea 40 direzione Finale-Andora: gli autobus, giunti in piazza del Popolo, raggiungeranno località Vadino dove effettueranno inversione presso la rotonda posta all’intersezione con via San Calocero, quindi transiteranno nuovamente in Piazza del Popolo e proseguiranno per Alassio transitando da via Genova, Porta Torlaro.

A seguito di quanto sopra verrà pertanto momentaneamente soppressa la fermata di vadino posta nei pressi della Dimcar. Gli utenti diretti ad Alassio dovranno utilizzare la fermata fronte farmacia in direzione Finale;

- linee radiali in arrivo da Lusignano: gli autobus, giunti all’altezza dello svincolo con l’Aurelia svolteranno a sinistra e raggiungeranno il centro di Albenga transitando da Porta Torlaro e via Genova;

- linee radiali in partenza da Albenga per Lusignano: gli autobus, giunti in piazza del Popolo, raggiungeranno località Vadino dove effettueranno inversione presso la rotonda posta all’intersezione con via San Calocero, quindi transiteranno nuovamente in Piazza del Popolo e proseguiranno per Lusignano transitando da via Genova, Porta Torlaro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).