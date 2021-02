Questa mattina in comune, il Rotary Club di Albenga ha consegnato ufficialmente i 10 tablet LTE che entreranno a far parte del progetto avviato dall'amministrazione che ha acquistato le schede di trasmissione dati per il sostegno alla connettività delle scuole.

L’iniziativa è nata della necessità, rappresentata dai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi Albenga I e Albenga II accolta prontamente dal Rotary Club di Albenga.